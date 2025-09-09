Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте

Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета

1:21
Экономика

Российские банки ввели в практику задержку закрытия счетов и возврат средств клиентам на срок до полугода. По закону банки обязаны вернуть деньги в течение семи дней после подачи заявления, но на практике этот процесс может затягиваться на месяцы из-за проверок сомнительных операций, и сроки не всегда ограничены.

офис банка
Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офис банка

Жалобы стали постоянным явлением

Количество жалоб на такие ситуации увеличивается, особенно когда счета блокируются по подозрению в отмывании средств или финансировании терроризма. Без доступа к своим сбережениям клиенты могут находиться несколько месяцев, а то и до года, пишут Известия.

Способы противодействия

Если банк задерживает закрытие счета более семи дней, клиенты могут оспорить это через ЦБ или суд. Однако банки часто ссылаются на "антиотмывочные" законопроекты и говорят, что счета нельзя закрывать до завершения проверок.

И всё-таки не спешат закрывать счета

Банки действуют осторожно, чтобы избежать санкций и потерь, поэтому не спешат закрывать счета. Некоторые эксперты считают, что задержка также может быть попыткой удержать клиента для получения дальнейших доходов от его средств, особенно если у него есть кредиты или вклады.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Очки будущего меняют диоптрии нажатием кнопки — бифокалы уходят в прошлое
Ошибка с соседями оборачивается гибелью туи: какие растения не выживут рядом
Секрет безопасного похудения: как избежать катастрофических последствий
Массовые протесты парализовали Непал: сотни россиян оказались заблокированы в Катманду
Талия может стать стройнее без спорта и диет: малоизвестный метод даёт быстрый результат
Танец с долгами: Лада Дэнс задолжала крупную сумму за ЖКУ — цифры точно шокируют
Румяные оладьи превращаются в серые лепёшки: вот в чём кроется настоящая причина
Седина смеётся над возрастом: как один цвет превращает её в оружие красоты
Декор или приговор: этот подвесной акцент делает квартиру теснее и превращает уют в ловушку
Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.