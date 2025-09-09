Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета

Российские банки ввели в практику задержку закрытия счетов и возврат средств клиентам на срок до полугода. По закону банки обязаны вернуть деньги в течение семи дней после подачи заявления, но на практике этот процесс может затягиваться на месяцы из-за проверок сомнительных операций, и сроки не всегда ограничены.

Жалобы стали постоянным явлением

Количество жалоб на такие ситуации увеличивается, особенно когда счета блокируются по подозрению в отмывании средств или финансировании терроризма. Без доступа к своим сбережениям клиенты могут находиться несколько месяцев, а то и до года, пишут Известия.

Способы противодействия

Если банк задерживает закрытие счета более семи дней, клиенты могут оспорить это через ЦБ или суд. Однако банки часто ссылаются на "антиотмывочные" законопроекты и говорят, что счета нельзя закрывать до завершения проверок.

И всё-таки не спешат закрывать счета

Банки действуют осторожно, чтобы избежать санкций и потерь, поэтому не спешат закрывать счета. Некоторые эксперты считают, что задержка также может быть попыткой удержать клиента для получения дальнейших доходов от его средств, особенно если у него есть кредиты или вклады.

Уточнения

