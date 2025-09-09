Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к разработке совместного механизма защиты членов БРИКС от санкций, чтобы экономики могли развиваться без политического давления.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Вместе мы — сила

Он подчеркнул, что БРИКС — мощное объединение с населением в 3,6 миллиарда человек и с половиной необходимых технологий, пишет "Царьград".

Пезешкиан также отметил, что БРИКС должен занять лидирующую позицию в реформировании международных финансовых институтов. Он считает, что без диктата доллара исчезнет и сам диктат, а санкции будут оказывать вред только их авторам. Страны Глобального Юга, по сути, достигли зрелости, и настало время продемонстрировать свою силу.

Мнение эксперта

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев подчеркнул, что альянс БРИКС обладает всеми необходимыми ресурсами и технологиями, чтобы противостоять влиянию "золотого миллиарда".

Уточнения

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
