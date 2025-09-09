Дамоклов меч над долларом: Иран предлагает БРИКС противостоять санкциям

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к разработке совместного механизма защиты членов БРИКС от санкций, чтобы экономики могли развиваться без политического давления.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Вместе мы — сила

Он подчеркнул, что БРИКС — мощное объединение с населением в 3,6 миллиарда человек и с половиной необходимых технологий, пишет "Царьград".

Пезешкиан также отметил, что БРИКС должен занять лидирующую позицию в реформировании международных финансовых институтов. Он считает, что без диктата доллара исчезнет и сам диктат, а санкции будут оказывать вред только их авторам. Страны Глобального Юга, по сути, достигли зрелости, и настало время продемонстрировать свою силу.

Мнение эксперта

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев подчеркнул, что альянс БРИКС обладает всеми необходимыми ресурсами и технологиями, чтобы противостоять влиянию "золотого миллиарда".

Уточнения

