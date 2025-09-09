Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россия планирует активное участие в глобальной гонке по производству микрочипов.

Редкоземельные металлы
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Редкоземельные металлы

Долгосрочный план развития

На оперативном совещании с вице-премьерами 8 сентября Михаил Мишустин поручил утвердить долгосрочный план развития отрасли редкоземельных металлов к ноябрю 2025 года. Эксперты URA. RU считают, что это ускорит добычу ресурсов, укрепит рынок микросхем и выведет его на международный уровень.

Мишустин акцентировал внимание на необходимости внедрения современных технологий в эту сферу и контроля за состоянием запасов редкоземельных металлов. Программа развития, в первую очередь, позволит увеличить производство микрочипов и укрепить технологический суверенитет России.

Цель — снижение иностранных комплектующих

Карина Абагян, замгендиректора компании "Микрон", отметила, что редкоземельные металлы, например, титан и вольфрам, очень важны для микроэлектроники. Программа будет способствовать не только развитию добычи, но и снижению доли иностранных комплектующих в микросхемах, которые сейчас составляют 48%.

Нехватка современного оборудования

Однако Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ, предупредил, что главное препятствие для России в этой сфере — нехватка современного оборудования, необходимого для производства микрочипов. Он отметил, что, хотя редкоземельные металлы не являются глобальной проблемой, продолжает существовать проблема с ограниченным доступом к необходимым технологиям. США в этом направлении ушли далеко вперёд. Но им нужны редкоземы. По словам Комлева, в случае укрепления дипотношений с США могут появиться инвесторы для наращивания техмощностей. 

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
