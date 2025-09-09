Ваши деньги под угрозой: как защитить карты от неожиданных списаний

Несанкционированные списания с банковских карт — редкое, но возможное явление. В беседе с Pravda.Ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как минимизировать риски и обезопасить свои деньги.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с кредитной картой

По словам эксперта, основным уровнем защиты остаются данные карты и подтверждение операций.

"Сначала вы вводите данные карты, затем подтверждаете списание одноразовым кодом. Только после этого банк понимает, что это действительно владелец карты. Если данные карты в безопасности, посторонний человек практически не сможет оформить списание", — пояснил Ульянов.

Он добавил, что не стоит хранить данные карт в браузере или на устройствах.

"Хранение данных карт в браузере или на устройствах повышает удобство, но снижает безопасность. Лучше завести отдельную карточку для интернет-платежей и подписок с минимальной суммой. В случае взлома или несанкционированного списания сервис не сможет снять больше, чем есть на этой карте", — отметил эксперт.

Ульянов подчеркнул, что важно также использовать двухфакторное подтверждение при подключении к сервисам и подпискам.

"Исключайте сервисы, которые позволяют списывать деньги без подтверждения операции. Это дополнительный уровень защиты, который снижает риск несанкционированных списаний", — заключил он.