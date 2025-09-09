Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Северные моря породили монстра: медуза-гигант превращает океан в ловушку
Абрикосы гибнут быстрее от секатора, чем от морозов: ошибки обрезки, которые лишают урожая
Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте
Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки

Ваши деньги под угрозой: как защитить карты от неожиданных списаний

1:28
Экономика

Несанкционированные списания с банковских карт — редкое, но возможное явление. В беседе с Pravda.Ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как минимизировать риски и обезопасить свои деньги.

Мужчина с кредитной картой
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с кредитной картой

По словам эксперта, основным уровнем защиты остаются данные карты и подтверждение операций.

"Сначала вы вводите данные карты, затем подтверждаете списание одноразовым кодом. Только после этого банк понимает, что это действительно владелец карты. Если данные карты в безопасности, посторонний человек практически не сможет оформить списание", — пояснил Ульянов.

Он добавил, что не стоит хранить данные карт в браузере или на устройствах.

"Хранение данных карт в браузере или на устройствах повышает удобство, но снижает безопасность. Лучше завести отдельную карточку для интернет-платежей и подписок с минимальной суммой. В случае взлома или несанкционированного списания сервис не сможет снять больше, чем есть на этой карте", — отметил эксперт.

Ульянов подчеркнул, что важно также использовать двухфакторное подтверждение при подключении к сервисам и подпискам.

"Исключайте сервисы, которые позволяют списывать деньги без подтверждения операции. Это дополнительный уровень защиты, который снижает риск несанкционированных списаний", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.