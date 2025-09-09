Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка для интерьера: обои, что крадут свет, пространство и превращают комнату в клетку
Закон, который может похоронить ночную жизнь Кипра: почему рестораторы бьют тревогу
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым

Труба раздора: как Сила Сибири — 2 перекроит газовые потоки в Азии

1:26
Экономика

Трубопровод "Сила Сибири — 2", который соединит Китай с Россией, может снизить потребность Китая в импорте сжиженного природного газа (СПГ) на одну треть.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

"Шок" для газового рынка

Для мирового морского газового рынка, по мнению аналитиков, cсылающихся на South China Morning Post, это будет "шоком". Трубопровод, мощностью 50 миллиардов кубометров в год и проходящий через Монголию, будет обеспечивать долгосрочные поставки российского газа и значительно уменьшит потребность Китая в СПГ.

Поставки СПГ из США замедлятся

Аналитики из Barron's и Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета предупредили, что экспортёры СПГ из США могут потерять долю на рынке Азии, если Китай обеспечит себя большими объёмами российского газа, что снизит спрос на спотовые поставки и замедлит рост американских поставок.

Жёсткая конкуренция на газовом рынке не за горами

Если трубопровод "Сила Сибири — 2" будет построен в срок, он обеспечит Китай фиксированными ценами и объёмами газа на дальних дистанциях, сопоставимыми с крупными сделками по СПГ. Этот сдвиг может ограничить рост потребности в новых проектах по сжижению, вынуждая экспортёров из США, Катара и Австралии более активно конкурировать за оставшийся рынок. 

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Как фильм Первый учитель изменил судьбу Натальи Аринбасаровой: удивительные факты о карьере актрисы
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Гречка, которая всегда удаётся: маленький трюк превращает гарнир в кулинарный эталон
В Калининграде прошло заседание Совета при президенте по делам казачества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.