Труба раздора: как Сила Сибири — 2 перекроит газовые потоки в Азии

Трубопровод "Сила Сибири — 2", который соединит Китай с Россией, может снизить потребность Китая в импорте сжиженного природного газа (СПГ) на одну треть.

"Шок" для газового рынка

Для мирового морского газового рынка, по мнению аналитиков, cсылающихся на South China Morning Post, это будет "шоком". Трубопровод, мощностью 50 миллиардов кубометров в год и проходящий через Монголию, будет обеспечивать долгосрочные поставки российского газа и значительно уменьшит потребность Китая в СПГ.

Поставки СПГ из США замедлятся

Аналитики из Barron's и Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета предупредили, что экспортёры СПГ из США могут потерять долю на рынке Азии, если Китай обеспечит себя большими объёмами российского газа, что снизит спрос на спотовые поставки и замедлит рост американских поставок.

Жёсткая конкуренция на газовом рынке не за горами

Если трубопровод "Сила Сибири — 2" будет построен в срок, он обеспечит Китай фиксированными ценами и объёмами газа на дальних дистанциях, сопоставимыми с крупными сделками по СПГ. Этот сдвиг может ограничить рост потребности в новых проектах по сжижению, вынуждая экспортёров из США, Катара и Австралии более активно конкурировать за оставшийся рынок.

