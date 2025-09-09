Квартирный вопрос: что выгоднее сегодня — ипотека или аренда

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наступает время активного поиска жилья — кто-то возвращается с дачи, кто-то ищет ближе к работе или учёбе, а кто-то хочет выбраться от родственников. И возникает вопрос: что выгоднее — арендовать или покупать квартиру в ипотеку?

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Простой расчёт от эксперта

Бухгалтер с 30-летним стажем Лариса Чернова провела анализ. Если взять однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Кургане за 4 миллиона рублей с первоначальным взносом 20% (800 тысяч рублей), сумма кредита составит 3,2 миллиона рублей. При ипотечной ставке 20% на срок 20 лет ежемесячный платёж составит около 53 тысяч рублей. Всего за 20 лет сумма всех выплат составит около 12,8 миллиона рублей — это почти в 3,2 раза больше стоимости квартиры, пишет URA.RU.

Сравнение с новостройкой и семейной ипотеки

Если рассмотреть вариант с покупкой квартиры в новостройке по программе "семейная ипотека" за 4 миллиона рублей под льготный процент 6% на 20 лет, то с учётом расходов на ремонт, мебель и технику (около миллиона рублей) и первоначального взноса, ежемесячный платеж составит около 30 тысяч рублей. Общая сумма выплат — почти 8 миллионов рублей, что значительно меньше, чем в первом варианте.

Аренда: около 6 миллионов за 20 лет

А аренда однокомнатной квартиры может обойтись примерно в 25 тысяч рублей в месяц (с коммуналкой), что за 20 лет составит около 6 миллионов рублей. Но при этом не придётся беспокоиться о капитальном ремонте — все заботы берёт на себя собственник.

Мнение экспертов

Риелтор Елена Безгодова считает, что собственное жильё — актив, который повышает статус семьи. Аренда же хороша для тех, кто не готов к большим затратам или не определился с планами на будущее.

По словам экономиста Черновой, при высокой ипотечной ставке аренда становится более рациональным выбором. Льготные программы снижают нагрузку, но даже с 6% процента переплата остаётся ощутимой. Для многих гибкость бюджета и отсутствие долгов — это огромный плюс.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



