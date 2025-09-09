Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор

Жители России, имеющие право на федеральные льготы, должны до 1 октября 2025 года решить, в какой форме они хотят получать социальные услуги: натуральной или денежной. Социальный фонд России раскрыл подробности этого процесса.
При выборе натуральной формы льготники могут рассчитывать на:
Если же человек решит отказаться от всех услуг, ему будет предоставляться ежемесячная денежная компенсация в размере 1728,46 руб.
Можно, например, сохранить путевку в санаторий и проезд, но отказаться от бесплатных лекарств, которые будут компенсироваться деньгами.
Чтобы выбрать желаемую форму получения услуг, нужно подать заявление в Социальный фонд до 1 октября. Это можно сделать через портал "Госуслуги", в клиентской службе или МФЦ, сообщает РБК.
Уточнения
Льго́та — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
