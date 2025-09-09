Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: здесь есть ритуал, который меняет взгляд на путешествия
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
Не начинаю день без них: 90-летняя бабушка Утяшевой назвала продукты, которые продлевают ей жизнь

Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд

1:13
Экономика

Розничные продажи майонеза в России за 12 месяцев упали на 4% в натуральном выражении. Эксперты связывают снижение с изменением предпочтений населения, которое всё больше стремится вести здоровый образ жизни.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Тенденции на рынке

Несмотря на это, наблюдается рост спроса на майонезные соусы, однако они не компенсируют общее снижение. Одним из быстрорастущих каналов сбыта становится рынок готовой еды, который может вырасти более чем на треть в течение года.

Статистика падения

Согласно данным компании "Нильсен", с августа 2024 года по июль 2025 года наблюдается самое заметное сокращение в категории растительных масел и соусов. В целом весь рынок показал спад спроса на 2,8%. Другая аналитическая компания NTech также поддерживает эти данные, отметив, что розничные продажи майонеза потеряли 1,2% в натуральном выражении за период с июля 2024 года по июнь 2025 года, согласно "Ъ".

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Рождение мира оказалось ближе, чем думали: телескоп нашёл точку, ломающую привычные границы
Смертельно вкусно: какие скрытые добавки превращают еду в медленный яд
1200 учителей сельских школ прошли краткий теоретический курс тутоводства и червекормления… — писала газета Заря Востока 9 сентября 1931 года
Матч, где решала каждая секунда: игра ижевцев в Орске держала интригу до самого конца
Море манит, цены пугают: какие курорты остаются спасением для туристов в этом сезоне
Законный час счастья: как предпраздничный день превращается в маленький отпуск
Осенний дресс-код сломан: пальто, которые действуют как манифест
Сад под угрозой: какие насекомые из компоста мигрируют прямо на грядки
Опасность в двух секундах: когда игра с передачей может закончиться аварией
Европа бьёт по Лукойлу: Германия и Франция требуют новых санкций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.