Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд

Розничные продажи майонеза в России за 12 месяцев упали на 4% в натуральном выражении. Эксперты связывают снижение с изменением предпочтений населения, которое всё больше стремится вести здоровый образ жизни.
Несмотря на это, наблюдается рост спроса на майонезные соусы, однако они не компенсируют общее снижение. Одним из быстрорастущих каналов сбыта становится рынок готовой еды, который может вырасти более чем на треть в течение года.
Согласно данным компании "Нильсен", с августа 2024 года по июль 2025 года наблюдается самое заметное сокращение в категории растительных масел и соусов. В целом весь рынок показал спад спроса на 2,8%. Другая аналитическая компания NTech также поддерживает эти данные, отметив, что розничные продажи майонеза потеряли 1,2% в натуральном выражении за период с июля 2024 года по июнь 2025 года, согласно "Ъ".
Уточнения
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
