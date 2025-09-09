Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний дресс-код сломан: пальто, которые действуют как манифест
Сад под угрозой: какие насекомые из компоста мигрируют прямо на грядки
Езда накатом кажется лёгкой, но может обернуться катастрофой: как влияет движение на нейтральной передаче на ресурс коробки
Хруст на зубах, нежность внутри: закуска, от которой невозможно оторваться — кабачок по-новому
Пряный лист против давления и опухолей — эта зелень защищает сердце и сосуды
Хобот говорит за слона: учёные расшифровали язык гигантов саванны
Подоконник — не только место для цветов: как сделать функциональную зону
Огненный обряд оживает на стенах дворца — редкая роспись раскрывает забытые ритуалы Согдианы
Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже

Европа бьёт по Лукойлу: Германия и Франция требуют новых санкций

0:52
Экономика

Париж и Берлин выступили с инициативой включить компанию "Лукойл" и её дочернюю структуру Litasco в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит документ к 12 сентября. В нём планируется расширить ограничения, которые затронут банки в Центральной Азии, ряд региональных банков РФ, а также энергетические компании, криптовалютные биржи и операции с нефтью.

Предложение Германии и Франции касается включения "Лукойла" и его трейдингового подразделения Litasco в "чёрный список".

Если меры будут утверждены, они могут серьёзно повлиять на деятельность крупнейшего российского нефтяного игрока на мировом рынке.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок против зимы: маленькие зубчики готовят большую победу — проверенные приёмы подготовки почвы
Садоводство, цветоводство
Чеснок против зимы: маленькие зубчики готовят большую победу — проверенные приёмы подготовки почвы
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Еда и рецепты
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Подоконник — не только место для цветов: как сделать функциональную зону
Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже
Огненный обряд оживает на стенах дворца — редкая роспись раскрывает забытые ритуалы Согдианы
Волосы растут медленно? Эти 8 масел меняют правила игры
Американский F-35 теряет позиции: мечта о суперистребителе США разбилась вдребезги
Неожиданный способ приготовления риса на сковороде удивит простотой и вкусом — секрет в одном приёме
Ожидание не принесёт мира: Трампу намекнули на срочные переговоры
Опасная мода с последствиями: как апельсиновая диета бьёт по желудку
Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает
Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.