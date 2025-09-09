Европа бьёт по Лукойлу: Германия и Франция требуют новых санкций

Париж и Берлин выступили с инициативой включить компанию "Лукойл" и её дочернюю структуру Litasco в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит документ к 12 сентября. В нём планируется расширить ограничения, которые затронут банки в Центральной Азии, ряд региональных банков РФ, а также энергетические компании, криптовалютные биржи и операции с нефтью.
Предложение Германии и Франции касается включения "Лукойла" и его трейдингового подразделения Litasco в "чёрный список".
Если меры будут утверждены, они могут серьёзно повлиять на деятельность крупнейшего российского нефтяного игрока на мировом рынке.
Уточнения
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.
