Европа бьёт по Лукойлу: Германия и Франция требуют новых санкций

Париж и Берлин выступили с инициативой включить компанию "Лукойл" и её дочернюю структуру Litasco в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

Лукойл

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит документ к 12 сентября. В нём планируется расширить ограничения, которые затронут банки в Центральной Азии, ряд региональных банков РФ, а также энергетические компании, криптовалютные биржи и операции с нефтью.

Предложение Германии и Франции касается включения "Лукойла" и его трейдингового подразделения Litasco в "чёрный список".

Если меры будут утверждены, они могут серьёзно повлиять на деятельность крупнейшего российского нефтяного игрока на мировом рынке.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.

