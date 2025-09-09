Европа не выдержит: вот почему отказ от российской нефти и газа нереален

Декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что Европе не удастся полностью отказаться от российских энергоресурсов в ближайшие годы.
По его словам, даже к 2030-му году это выглядит нереалистично.
Экономист отметил: переход на нефть и газ из США окажется болезненным для промышленности. Уже сейчас европейские компании переносят заводы в другие страны, спасаясь от высоких цен на энергоносители. Несмотря на громкие заявления о планах отказаться от российских поставок к 2027 году, Гулиев назвал их "маловероятными".
Он подчеркнул: последствия ударят не только по домохозяйствам, но и по бизнесу, пишет РИА Новости.
"Мы будем наблюдать рост цен на нефть и газ, а вместе с ними — тарифов. Это коснётся всех, без исключения", — резюмировал эксперт.
Уточнения
