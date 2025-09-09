Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает
Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес
Европа не выдержит: вот почему отказ от российской нефти и газа нереален
Гены лошадей раскрывают тайну: как дикие животные стали послушными спутниками людей
Кремль в Казани — не музей, а портал во времени: почему туристы возвращаются сюда снова и снова
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор

Турция делает ставку на атом вопреки страхам: Аккую превращает угрозу в прорыв

0:49
Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск атомной электростанции "Аккую" станет прорывом для экономики страны. По его словам, вклад АЭС в ВВП Турции составит 50 миллиардов долларов.

Эрдоган
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS
Эрдоган

Эрдоган подчеркнул: станция будет ежегодно производить около 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Это позволит отказаться от импорта примерно 7 млрд кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 35 млн тонн.

Турция не собирается останавливаться на достигнутом — Анкара уже планирует строительство ещё двух атомных электростанций.

Президент резко высказался о противниках атомного проекта, назвав их сопротивление "злобой или невежеством".

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Стамбул) — турецкий государственный и политический деятель, действующий лидер Турции с 14 марта 2003 года (12-й президент Турции с 28 августа 2014 года, до этого — премьер-министр).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Авто
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар
Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки
Золото, которое выбрасывают в мусор: чайные пакетики превращаются в оружие для урожая
Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне
6000 лет ужаса под землёй: археологи нашли яму, где воины калечили врагов ради триумфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.