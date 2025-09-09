Турция делает ставку на атом вопреки страхам: Аккую превращает угрозу в прорыв

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск атомной электростанции "Аккую" станет прорывом для экономики страны. По его словам, вклад АЭС в ВВП Турции составит 50 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS Эрдоган

Эрдоган подчеркнул: станция будет ежегодно производить около 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Это позволит отказаться от импорта примерно 7 млрд кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 35 млн тонн.

Турция не собирается останавливаться на достигнутом — Анкара уже планирует строительство ещё двух атомных электростанций.

Президент резко высказался о противниках атомного проекта, назвав их сопротивление "злобой или невежеством".

