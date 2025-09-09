Запасы есть, но не все рентабельны: вот насколько России хватит нефти

Руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС заявил: России хватает нефти, чтобы обеспечить добычу на долгие десятилетия, если активно вести геологоразведку и восполнять ресурсную базу.

Сегодня в стране насчитывается около 31 млрд тонн запасов "чёрного золота". Из них 19 млрд тонн уже подготовлены к разработке, а ещё 12 млрд пока остаются в резерве. Но даже здесь есть нюанс: из 19 млрд тонн лишь 13 млрд реально рентабельны при нынешних ценах и налогах.

Если исходить из текущих объёмов добычи, этого хватит примерно на 25 лет. Казанов подчеркнул, что вопрос стратегический: подойдёт ли Россия к середине XXI века с исчерпанными запасами или сможет сохранить резерв.

Тем временем США продолжают давить на Европу, требуя полного отказа от российской нефти. Назревает главный вопрос: кто кого переживёт — российские скважины или политические амбиции Запада?

