1:07
Экономика

Руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС заявил: России хватает нефти, чтобы обеспечить добычу на долгие десятилетия, если активно вести геологоразведку и восполнять ресурсную базу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сегодня в стране насчитывается около 31 млрд тонн запасов "чёрного золота". Из них 19 млрд тонн уже подготовлены к разработке, а ещё 12 млрд пока остаются в резерве. Но даже здесь есть нюанс: из 19 млрд тонн лишь 13 млрд реально рентабельны при нынешних ценах и налогах.

Если исходить из текущих объёмов добычи, этого хватит примерно на 25 лет. Казанов подчеркнул, что вопрос стратегический: подойдёт ли Россия к середине XXI века с исчерпанными запасами или сможет сохранить резерв.

Тем временем США продолжают давить на Европу, требуя полного отказа от российской нефти. Назревает главный вопрос: кто кого переживёт — российские скважины или политические амбиции Запада?

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
