Долговая яма растёт: провальный бюджет толкает Францию в пропасть

Экономика

С целью уменьшения бюджетного дефицита на 44 миллиарда евро французский премьер-министр Франсуа Байру предпринял попытку продвижения фискального плана. Этот план предполагал приостановку индексации социальных выплат, упразднение двух государственных праздников и строгий контроль над расходованием государственных средств.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Ради снижения дефицита бюджета

Целью данного бюджетного проекта было снижение дефицита французского бюджета с 5,8 % от ВВП до уровня ниже 3 % к 2029 году — целевой показатель, установленный Евросоюзом. На данный момент государственный долг Франции превышает 3 триллиона евро, что эквивалентно более 125 % ВВП.

Байру лично инициировал голосование, дабы оказать влияние на парламентариев и добиться одобрения бюджета. Однако предложенная стратегия встретила сопротивление: против — 364 голоса, за — 194.

"В ваших силах отправить правительство в отставку, но вы не сможете отменить экономическую реальность. Долговые обязательства растут, и это бремя ляжет на молодое поколение", — подчеркнул Байру в своей заключительной речи.

И этот премьер-министр тоже уходит

Ожидается, что Байру официально подаст прошение об отставке Эммануэлю Макрону во вторник, пишет Helsinki Times. Это уже второй случай за год, когда Франция теряет премьер-министра из-за вотума недоверия. 

Уточнения

Во́тум дове́рия в режиме парламентской демократии — голосование парламента, на котором депутаты решают, оказывать или нет своё доверие действующему правительству.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
