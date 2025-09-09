Климатический ад для аквакультуры: как жара уничтожает рыбные хозяйства в Южной Корее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Экономика

В провинции Южная Чхунчхон (Южная Корея) предприняты беспрецедентные меры по спасению рыбных хозяйств.

Рыбы в океане
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рыбы в океане

Выпущенные на волю

Более 1,87 миллиона особей из 25 аквакультурных хозяйств были выпущены на волю в течение августа. Правительство провинции заявило о компенсации в размере 700 вон (около 41 рубля) за каждую выпущенную рыбу. Об этом сообщил корреспондент Fishnews, ссылаясь на информацию из южнокорейской прессы.

В регионе с конца июля действует предупреждение об аномально высокой температуре воды. Специалисты считают, что текущий период опасности может стать самым продолжительным за всю историю наблюдений. Критическая температура, при которой объявляется предупреждение, составляет 28 градусов. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению продолжительности этого опасного периода: с 35 суток в 2021 году до 71 дня в 2024 году.

Вода чуть ли не закипает

Последствия для сектора аквакультуры становятся все более ощутимыми. По статистике, за последние три года смертность среди рыбы увеличилась более чем в 23 раза, с 353 тысяч экземпляров в 2021 году до более чем 8,24 миллиона особей в 2024 году. Особенно тяжелым выдался предыдущий год, когда температура воды в заливе Чхонсуман достигала 34,4 градуса.

Рыбоводы признают, что решение о выпуске рыбы далось им нелегко. Один из владельцев фермы поделился, что изначально он сопротивлялся этой идее, учитывая затраты на кормление и уход за рыбой. Однако, когда рыба начала массово гибнуть, он пришёл к выводу, что выпуск в море — это не только способ сохранить оставшуюся часть поголовья, но и экономически целесообразное решение, поскольку утилизация погибшей рыбы также влечёт за собой расходы.

Необходимы системные изменения

Представители отрасли подчеркивают необходимость системных изменений. Глава объединения рыбопромышленников города Порён Пак Сану заявил, что высокие температуры — не временное явление, а результат климатических изменений, к которым необходимо адаптироваться. По его словам, существующая модель рыбоводства уже не соответствует современным реалиям.

Уточнения

Аквакультура (от лат. aqua — вода и лат. cultura — возделывание, разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
