Дизельный парадокс: Украина импортирует топливо из Индии, которая закупает нефть из России

Экономика

Ввиду выхода из строя украинских нефтеперерабатывающих мощностей этим летом, трейдеры вынуждены восполнять дефицит за счёт импорта, включая закупки дизельного топлива даже в Индии, несмотря на то, что она импортирует значительные объёмы российской нефти, пишет EADaily.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Ссылаясь на аналитический отчет OilMarket Daily Fuels&LPG, издание "Нафторынок" сообщало, что в июле 2025 года основным поставщиком дизельного топлива в Украину стала Индия. При этом, как отмечалось, индийский дизель в основном поступал на Украину из Румынии танкерными поставками по реке Дунай.

Как известно, российские удары возмездия по Кременчугскому НПЗ спровоцировали дефицит топлива на Украине.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Дизельный парадокс: Украина импортирует топливо из Индии, которая закупает нефть из России
