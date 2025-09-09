Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Согласно данным ENTSO-E, вот уже семь дней между Словакией и Украиной отсутствуют не только коммерческие, но и иные поставки электроэнергии. Причины этого остаются невыясненными. Операторы обеих стран воздерживаются от комментариев, пишет EADaily.

Путин ни при чём 

В ходе встречи с Робертом Фицо, который 2 сентября прилетел в Китай, Владимир Путин рекомендовал ему прекратить любые поставки энергоресурсов на Украину, чтобы продемонстрировать Киеву наличие границ дозволенного после ударов по нефтепроводу "Дружба", по которому в Словакию поставляется нефть из России. Однако к тому времени между Словакией и Украиной уже прекратились поставки.

Приостановка могла быть инициирована любой из сторон

С одной стороны, в течение июля и августа Украина, благодаря развитию солнечной энергетики, стала экспортировать больше электроэнергии, чем импортировать. С другой стороны, в осенне-зимний период возможности солнечной генерации будут ограничены, и даже летом Украине приходилось импортировать значительные объёмы электроэнергии в часы пиковых нагрузок, когда мощности "зелёной" энергетики недостаточно, а потребление максимально.

Словакия является вторым по величине поставщиком электроэнергии на Украину после Венгрии, и последствия прекращения поставок пока неясны. Возможно, это лишь временная мера. Известно, что Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде, и, судя по заявлениям, стороны не смогли достичь соглашения.

Уточнения

Со́лнечная генера́ция — одно из направлений альтернативной энергетики, основанное на получении электрической энергии за счёт преобразования солнечного света в электричество как непосредственно с помощью фотоэлектрических устройств (фотовольтаика), так и косвенно с использованием концентрированной солнечной энергии (гелиотермальная энергетика).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
