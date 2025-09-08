Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация

В 2024 году зарубежная выручка госкорпорации "Росатом" достигла впечатляющих $17,983 млрд. Эти данные опубликованы в годовом отчёте компании на портале публичной отчётности.

Портфель заказов и география

Сегодня "Росатом" ведёт активную деятельность в 51 стране мира, где работают 204 зарубежных подразделения корпорации и её организаций. Портфель заказов на 10 лет вперёд оценивается в $128,8 млрд.

"Зарубежная выручка в 2024 году составила $17 млрд 983 млн. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $128,8 млрд", — говорится в документе.

Новые приоритеты корпорации

В 2025 году компания намерена уделить особое внимание развитию атомных станций малой мощности (АСММ). Этот формат считается перспективным, поскольку заказчики всё чаще ищут гибкие решения — и по объёму генерации, и по способам финансирования.

"Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и по объему финансирования), важнейшее направление, которому корпорация будет уделять особое внимание в 2025 году, — продвижение АСММ. Планируется выйти на новые договоренности по таким проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", — отмечается в отчёте.

Диверсификация бизнеса

Помимо традиционных атомных проектов, "Росатом" собирается активно развивать:

ветроэнергетику;

накопители энергии;

электромобильность.

Компания отмечает высокий потенциал этих сегментов, что позволит укрепить позиции на глобальном рынке и диверсифицировать бизнес.

