Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация

2:27
Экономика

В 2024 году зарубежная выручка госкорпорации "Росатом" достигла впечатляющих $17,983 млрд. Эти данные опубликованы в годовом отчёте компании на портале публичной отчётности.

Электростанция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электростанция

Портфель заказов и география

Сегодня "Росатом" ведёт активную деятельность в 51 стране мира, где работают 204 зарубежных подразделения корпорации и её организаций. Портфель заказов на 10 лет вперёд оценивается в $128,8 млрд.

Цитата из отчёта

"Зарубежная выручка в 2024 году составила $17 млрд 983 млн. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $128,8 млрд", — говорится в документе.

Новые приоритеты корпорации

В 2025 году компания намерена уделить особое внимание развитию атомных станций малой мощности (АСММ). Этот формат считается перспективным, поскольку заказчики всё чаще ищут гибкие решения — и по объёму генерации, и по способам финансирования.

"Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и по объему финансирования), важнейшее направление, которому корпорация будет уделять особое внимание в 2025 году, — продвижение АСММ. Планируется выйти на новые договоренности по таким проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", — отмечается в отчёте.

Диверсификация бизнеса

Помимо традиционных атомных проектов, "Росатом" собирается активно развивать:

  • ветроэнергетику;
  • накопители энергии;
  • электромобильность.

Компания отмечает высокий потенциал этих сегментов, что позволит укрепить позиции на глобальном рынке и диверсифицировать бизнес.

Уточнения

Диверсифика́ция (новолат. diversificatio "изменение, разнообразие" от лат. diversus "разный" + facere "делать") — проникновение специализированных (промышленных, транспортных, строительных) фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
