Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России

Россия сделала решительный шаг к переходу на газомоторное топливо. Правительство утвердило долгосрочную Концепцию развития рынка до 2035 года, и этот документ станет ключевым для транспортной отрасли и экологии страны.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка Газели

Новая концепция и её цель

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что стратегия направлена на массовый перевод транспорта и техники на газовое топливо, а также на создание современной сети заправочных и сервисных станций.

"Правительством утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые такой вид топлива используют. И на создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры", — отметил глава правительства.

Какие виды транспорта затронет реформа

Документ охватывает восемь сегментов транспорта и техники, где переход на газ принесёт наибольший эффект:

  • автомобильный транспорт;
  • морской и железнодорожный;
  • внутренний водный транспорт;
  • сельскохозяйственная техника;
  • коммунальные и дорожно-строительные машины;
  • карьерное и горное оборудование.

Именно здесь ожидается серьёзное снижение вредных выбросов и ощутимый экономический результат.

Рост потребления топлива

Мишустин подчеркнул, что инициатива напрямую связана с задачами, которые ранее ставил президент России.

"Президент подчеркивал, что для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным. И базовый сценарий продвижения в этой сфере учитывает все существующие вызовы на мировых энергетических рынках. Его реализация, по мнению экспертов, даст возможность почти в четыре раза увеличить объём потребления такого топлива — с нынешних 2,5 млрд куб. м до 10 млрд", — заявил премьер-министр.

Эффект для экономики и экологии

Власти уверены, что программа позволит не только увеличить спрос на природный газ, но и создать новый сегмент экономики.

Кроме того, улучшение экологической обстановки в городах положительно скажется на качестве жизни россиян и позволит стране укрепить позиции на мировых энергетических рынках.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
