Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России

Россия сделала решительный шаг к переходу на газомоторное топливо. Правительство утвердило долгосрочную Концепцию развития рынка до 2035 года, и этот документ станет ключевым для транспортной отрасли и экологии страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что стратегия направлена на массовый перевод транспорта и техники на газовое топливо, а также на создание современной сети заправочных и сервисных станций.
"Правительством утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые такой вид топлива используют. И на создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры", — отметил глава правительства.
Документ охватывает восемь сегментов транспорта и техники, где переход на газ принесёт наибольший эффект:
Именно здесь ожидается серьёзное снижение вредных выбросов и ощутимый экономический результат.
Мишустин подчеркнул, что инициатива напрямую связана с задачами, которые ранее ставил президент России.
"Президент подчеркивал, что для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным. И базовый сценарий продвижения в этой сфере учитывает все существующие вызовы на мировых энергетических рынках. Его реализация, по мнению экспертов, даст возможность почти в четыре раза увеличить объём потребления такого топлива — с нынешних 2,5 млрд куб. м до 10 млрд", — заявил премьер-министр.
Власти уверены, что программа позволит не только увеличить спрос на природный газ, но и создать новый сегмент экономики.
Кроме того, улучшение экологической обстановки в городах положительно скажется на качестве жизни россиян и позволит стране укрепить позиции на мировых энергетических рынках.
