Стратегический актив или обуза: немецкие НПЗ Роснефти живут в режиме ожидания

Власти Германии в очередной раз приняли решение о продлении срока действия внешнего управления над немецкими филиалами "Роснефти", а именно компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Стабильность в поставках энергоносителей

Как следует из официального заявления Министерства экономики и защиты климата ФРГ, текущий период управления, который должен был завершиться 10 сентября, теперь будет действовать до 10 марта 2026 года.

В качестве основания для продления управления названа необходимость сохранения непрерывности работы ключевых нефтеперерабатывающих предприятий, что критически важно для поддержания стабильности поставок энергоносителей в стране.

Возможная продажа Rosneft Deutschland

По словам представителей министерства, обеспечение надёжности поставок является приоритетной задачей во всех действиях федерального правительства в отношении Rosneft Deutschland. Российская компания "Роснефть" публично заявляет о ведении активных переговоров о возможной продаже Rosneft Deutschland. Власти полагают, что такая продажа стала бы оптимальным и оперативным способом привлечения инвестиций в модернизацию НПЗ и укрепления позиций предприятий на рынке Германии, пишет "Интерфакс".

