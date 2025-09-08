Китайские инвестиции в сердце Сибири: что даст сделка в Забайкалье

На полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке китайская компания Changsha Lanhu Chemical Co. Ltd. заключила договор с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) о разработке Жипхошинского месторождения, расположенного в Забайкальском крае, и возведении там горно-обогатительного комплекса. Информация об этом была опубликована 5 сентября на официальном сайте КРДВ.
Реализация данного проекта потребует инвестиций в размере 2,5 миллиарда рублей и позволит создать сотню новых рабочих мест в регионе, пишет chita. ru.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор Changsha Lanhu Chemical Co. Ltd. Дзен Янцзыдзьян и заместитель генерального директора КРДВ по вопросам привлечения инвестиций Кирилл Каменев.
Уточнения
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.