Импорт лучше не брать: чем крымское вино удивляет ценителей

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что крымские вина могут занять место зарубежной продукции на прилавках российских магазинов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Ingrosso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино наливается в бокал

Он подчеркнул, что крымское вино по своим характеристикам не только не уступает импортным аналогам, но в ряде случаев даже превосходит их.

Крым обеспечивает 15% всего объёма винограда на российском рынке. Уникальность — идеальные условия для созревания винограда, который набирает оптимальное содержание сахара, которые не встречаются в других регионах, отметил глава Госсовета Крыма, сообщает ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



