Новый закон о цифровых платформах: кто попадёт под контроль

В начале сентября прошло совещание с представителями интернет-площадок о критериях включения в реестр посреднических цифровых платформ.

Закон о цифровых платформах

Об этом сообщили участники встречи РБК, и на компании, соответствующие этим критериям, будет распространяться действие нового закона о цифровых платформах, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил, что встреча действительно состоялась.

Посредническая цифровая платформа — площадка, где взаимодействуют операторы (самой платформы), партнеры, пользователи и другие лица для заключения гражданско-правовых договоров. В соответствии с новым законом должен быть создан отдельный реестр таких платформ, в который войдут маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и прочие платформы услуг.

Требования к участникам

Среди требований, установленных законом, будут обязательства для продавцов идентифицироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры. Платформы также должны будут уведомлять партнеров об изменении условий договоров и скидок, создавать системы досудебного разрешения споров, не искажать сортировку товаров и обеспечивать связь между покупателями и продавцами по вопросам возврата.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



