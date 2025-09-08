Burger King исчез, но остался: как компания продолжит работу в России

Кипрская Burger King Russia теперь редомицилирована в Россию и будет работать под названием МКООО "БКР".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Регистрация в Калининградской области

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 1 сентября в САР Калининградской области, а информация о владельцах не раскрыта. Генеральным директором стал Сергей Козлов, который также возглавляет ООО "Бургер Рус", мастер-франчайзи Burger King в России (так как у международной сети не было собственных ресторанов в стране).

МКООО владеет 99,84% капитала "Бургер Рус". В 2022 году Burger King приостановил поддержку своих ресторанов в России, не участвуя в операциях, маркетинге и цепочке поставок, а также прекратил утверждать инвестиции и планы по расширению.

Данные о выручке

Тем не менее, в 2024 году выручка российского ООО "Бургер Рус" по РСБУ достигла 90,26 млрд рублей, увеличившись на 21,2%. Валовая прибыль также выросла на 14,3%, составив 17,29 млрд рублей, хотя чистая прибыль немного снизилась на 8,1%, составив 1,63 млрд рублей, пишет "Интерфакс".

Уточнения

