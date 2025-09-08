Эти недостатки больше не помеха: рекрутеры идут на беспрецедентные уступки

Около половины рекрутеров в столице готовы закрыть глаза на отсутствие образования или опыта работы у соискателей. Это выяснили аналитики из CRM-системы Talantix в своём исследовании.
По данным опроса, 63% рекрутеров не обращают внимания на пол, 58% — на возраст, а почти 44% готовы проигнорировать отсутствие опыта или образования. Более того, 34% не рассматривают вредные привычки как критический фактор.
Эксперты выделяют несколько причин данной тенденции:
Однако к ключевым профессиональным и личностным качествам требования остаются высокими, как сообщает сайт Москва 24.
Что касается отказов, то на первом месте — неумение общаться (45%), затем идёт непрохождение проверки службы безопасности (30%). Около трети работодателей отметили несоответствие корпоративной культуре (29%) и нежелание обучаться (25%) как причины для отказов.
Уточнения
Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации.
