Эти недостатки больше не помеха: рекрутеры идут на беспрецедентные уступки

Около половины рекрутеров в столице готовы закрыть глаза на отсутствие образования или опыта работы у соискателей. Это выяснили аналитики из CRM-системы Talantix в своём исследовании.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Работодатели становятся всё более лояльными

По данным опроса, 63% рекрутеров не обращают внимания на пол, 58% — на возраст, а почти 44% готовы проигнорировать отсутствие опыта или образования. Более того, 34% не рассматривают вредные привычки как критический фактор.

Эксперты выделяют несколько причин данной тенденции:

68% работодателей нуждаются в специалистах определенной квалификации;

55% — из-за нехватки кадров;

27% — по просьбе заказчиков или CEO;

невысокие зарплатные ожидания кандидатов (24%);

отсутствие возможностей для обучения новых сотрудников (10%).

Однако к ключевым профессиональным и личностным качествам требования остаются высокими, как сообщает сайт Москва 24.

Причины отказов

Что касается отказов, то на первом месте — неумение общаться (45%), затем идёт непрохождение проверки службы безопасности (30%). Около трети работодателей отметили несоответствие корпоративной культуре (29%) и нежелание обучаться (25%) как причины для отказов.

Уточнения

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации.

