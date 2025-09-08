Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии

Согласно данным сервиса 101internet. ru, за последние три года жители Башкирии стали платить за домашний интернет на 23% больше. Если в 2022 году ежемесячное подключение обходилось в 745 рублей, то к 2025 году эта сумма выросла до 916 рублей.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

Значительный скачок цен

Самый значительный скачок цен наблюдался между 2022 и 2023 годами, когда тарифы поднялись на 23,4%, достигнув отметки в 926 рублей. В 2024 году средняя стоимость продолжила расти, увеличившись на 7,7% до 997 рублей. Однако в 2025 году произошло небольшое снижение цен на 8,1%, что может указывать на стремление провайдеров к стабилизации тарифной политики.

Неравномерное изменение цен

Изменение цен на интернет не было равномерным для всех скоростей. Тарифы на скорости до 100 Мбит/с почти не изменились, увеличившись всего на 4,6% за три года. Самое существенное подорожание — более 20% — произошло в сегменте от 100 до 500 Мбит/с. В то же время, тарифы на высокие скорости, от 500 до 999 Мбит/с, снизились на 20%, что свидетельствует об усилении конкуренции на этом рынке, пишет РБК.

