Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море

0:38
Экономика

Росрыболовство планирует продлить запрет на коммерческий вылов осётров в Каспийском море до 2026 года.

Вид осетровых
Фото: https://commons.wikimedia.org by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вид осетровых

Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.

"Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлён. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем", — сказал Шестаков, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в декабре 2024 года Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран уже продлили этот запрет на 2025 год.

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
