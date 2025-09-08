Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море

Росрыболовство планирует продлить запрет на коммерческий вылов осётров в Каспийском море до 2026 года.
Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.
"Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлён. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем", — сказал Шестаков, пишет ТАСС.
Напоминаем, что в декабре 2024 года Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран уже продлили этот запрет на 2025 год.
Уточнения
Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
