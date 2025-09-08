Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан

Экономика

Россия не сможет избежать перехода на "серебряную" экономику, которая становится глобальным трендом. Уже сегодня формируется рынок товаров и услуг для граждан старше 55 лет, пишет РБК.

Флаг России
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг России

Перестройка мировой экономики неизбежна: по данным ООН, к 2050 году каждый пятый житель планеты будет старше 60 лет. Во многих странах бизнес уже ориентируется на "серебряную" аудиторию. Например, в Японии создают инновационные решения для пожилых людей с использованием робототехники и специальных сервисов.

В нашей стране доля граждан старше 55 лет достигла 30%, однако рынок для этой аудитории только начинает формироваться. Основная проблема — низкая покупательная способность: средняя пенсия составляет 25,1 тыс. рублей, что в четыре раза меньше средней зарплаты.

Эксперты также отмечают, что поколение 1950-х предпочитает сбережения активному потреблению.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
