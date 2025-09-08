Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан

Россия не сможет избежать перехода на "серебряную" экономику, которая становится глобальным трендом. Уже сегодня формируется рынок товаров и услуг для граждан старше 55 лет, пишет РБК.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

Перестройка мировой экономики неизбежна: по данным ООН, к 2050 году каждый пятый житель планеты будет старше 60 лет. Во многих странах бизнес уже ориентируется на "серебряную" аудиторию. Например, в Японии создают инновационные решения для пожилых людей с использованием робототехники и специальных сервисов.

В нашей стране доля граждан старше 55 лет достигла 30%, однако рынок для этой аудитории только начинает формироваться. Основная проблема — низкая покупательная способность: средняя пенсия составляет 25,1 тыс. рублей, что в четыре раза меньше средней зарплаты.

Эксперты также отмечают, что поколение 1950-х предпочитает сбережения активному потреблению.

