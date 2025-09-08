Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду

Экономика

Любой звонок, поступающий с номера, начинающегося не с кода +7, может представлять угрозу. Об этом предупредила эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, сообщает ТАСС.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Эксперт напомнила, что все внутрироссийские вызовы совершаются только с номеров на +7. Если же звонок приходит с иного кода, значит, вызов идёт из-за рубежа. Проверить страну происхождения можно через поисковик или справочный сервис.

Официальные организации используют только закреплённые за ними номера, которые публикуются на их сайтах в разделе "Контакты".

При этом мошенники всё чаще прибегают к технологиям подмены номеров: звонки могут исходить с любой точки мира благодаря виртуальным АТС и sim-боксам.

"Самая надёжная защита — не отвечать на вызовы с незнакомых номеров", — подчеркнула Пожарская.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

