Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду

Экономика

Любой звонок, поступающий с номера, начинающегося не с кода +7, может представлять угрозу. Об этом предупредила эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, сообщает ТАСС.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Эксперт напомнила, что все внутрироссийские вызовы совершаются только с номеров на +7. Если же звонок приходит с иного кода, значит, вызов идёт из-за рубежа. Проверить страну происхождения можно через поисковик или справочный сервис.

Официальные организации используют только закреплённые за ними номера, которые публикуются на их сайтах в разделе "Контакты".

При этом мошенники всё чаще прибегают к технологиям подмены номеров: звонки могут исходить с любой точки мира благодаря виртуальным АТС и sim-боксам.

"Самая надёжная защита — не отвечать на вызовы с незнакомых номеров", — подчеркнула Пожарская.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
