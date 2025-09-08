Финансовый голод ChatGPT: расходы на ИИ оказались выше прогнозов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

OpenAI резко пересмотрела свои финансовые планы: прогнозируемые расходы на развитие искусственного интеллекта к 2029 году выросли до $115 млрд. Это на $80 млрд больше прежних ожиданий, сообщают СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Основной фактор — стремительный рост затрат на поддержку ChatGPT и связанных технологий.

Уже в этом году компания планирует потратить свыше $8 млрд, что на $1,5 млрд выше прошлых прогнозов. Чтобы сократить расходы в долгосрочной перспективе, OpenAI намерена развивать собственные серверные чипы и строить дата-центры. Первый фирменный ИИ-чип появится уже в следующем году в партнёрстве с Broadcom и будет использоваться внутри компании.

Одновременно OpenAI усиливает сотрудничество с Oracle, планируя подключить 4,5 гигаватта мощности для дата-центров в рамках амбициозного проекта Stargate.

Общая стоимость этого проекта может достигнуть $500 млрд, а мощность — 10 гигаватт. К пулу поставщиков вычислительных ресурсов недавно добавился и Google Cloud.

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. 

