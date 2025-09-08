Цены на продукты могут рухнуть: в Госдуме готовят закон о снижении НДС

В России готовится важное изменение налоговой политики: в Госдуму внесут законопроект, который предполагает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10 до 5 процентов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект подготовил руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он внесет его в Госдуму уже в понедельник, 8 сентября.

Инициатива касается группы социально значимых товаров, которые необходимы широким слоям населения.

Согласно пояснительной записке, в случае, если инфляция по этим товарам за год окажется выше общей инфляции по всем группам, в следующем налоговом периоде НДС для них будет установлен на уровне 0 процентов. Это означает, что при неблагоприятной экономической ситуации продукты могут вовсе освободить от налога.

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.

