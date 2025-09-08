Кто почти не работал: возраст выхода на пенсию сдвигается

В России на пенсию могут рассчитывать все граждане, даже те, кто никогда не работал. Но порядок получения выплат у них будет отличаться от обычного.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) печальный пенсионер

По словам исполнительного директора "СберНПФ" Аллы Пальшиной, важный момент: социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем стандартная страховая пенсия. Вот как меняется возраст выхода на пенсию в зависимости от года:

2024 год: 68 лет для мужчин, 63 года для женщин;

2026 год: 69 лет для мужчин, 64 года для женщин;

2028 год и далее: 70 лет для мужчин, 65 лет для женщин.

В 2025 году размер социальной пенсии по старости составит 8824,08 руб. Если общий доход человека, который хочет получить социальную пенсию, ниже прожиточного минимума пенсионера, выплату увеличат до этого уровня с помощью социальной доплаты, пишет РБК.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



