Кто почти не работал: возраст выхода на пенсию сдвигается

В России на пенсию могут рассчитывать все граждане, даже те, кто никогда не работал. Но порядок получения выплат у них будет отличаться от обычного.
По словам исполнительного директора "СберНПФ" Аллы Пальшиной, важный момент: социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем стандартная страховая пенсия. Вот как меняется возраст выхода на пенсию в зависимости от года:
В 2025 году размер социальной пенсии по старости составит 8824,08 руб. Если общий доход человека, который хочет получить социальную пенсию, ниже прожиточного минимума пенсионера, выплату увеличат до этого уровня с помощью социальной доплаты, пишет РБК.
Уточнения
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
