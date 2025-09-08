Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ватные палочки не для ушей: открываем истинное назначение привычного предмета
Зачем вам абонемент? Эти 4 упражнения полноценно заменят тренажёрный зал
Слёзы пилота: Риккардо расстаётся с Aston Martin Valkyrie – вот почему
На краю Солнечной системы: архивные данные привели к открытию нового небесного тела
Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море
Тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке: новые маршруты свяжут Владивосток и Курильские острова
Следы страсти: динозавры оставили в камне доказательства ухаживаний друг за другом
19 лет Сафине: какой удивительной женщиной стала дочь певицы Алсу
Вытяжки-невидимки: вот почему нужно отказаться от традиционных моделей уже сегодня

Кто почти не работал: возраст выхода на пенсию сдвигается

Экономика

В России на пенсию могут рассчитывать все граждане, даже те, кто никогда не работал. Но порядок получения выплат у них будет отличаться от обычного.

печальный пенсионер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
печальный пенсионер

По словам исполнительного директора "СберНПФ" Аллы Пальшиной, важный момент: социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем стандартная страховая пенсия. Вот как меняется возраст выхода на пенсию в зависимости от года:

  •  2024 год: 68 лет для мужчин, 63 года для женщин;
  •  2026 год: 69 лет для мужчин, 64 года для женщин;
  •  2028 год и далее: 70 лет для мужчин, 65 лет для женщин.

 В 2025 году размер социальной пенсии по старости составит 8824,08 руб. Если общий доход человека, который хочет получить социальную пенсию, ниже прожиточного минимума пенсионера, выплату увеличат до этого уровня с помощью социальной доплаты, пишет РБК.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.

Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Последние материалы
Слёзы пилота: Риккардо расстаётся с Aston Martin Valkyrie – вот почему
На краю Солнечной системы: архивные данные привели к открытию нового небесного тела
Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море
Тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке: новые маршруты свяжут Владивосток и Курильские острова
Следы страсти: динозавры оставили в камне доказательства ухаживаний друг за другом
19 лет Сафине: какой удивительной женщиной стала дочь певицы Алсу
Вытяжки-невидимки: вот почему нужно отказаться от традиционных моделей уже сегодня
Pajero снова в строю: Mitsubishi анонсировало новую версию внедорожника — что изменится?
Суздальские праздники: как сделать поездку незабываемой — откройте тайны города
Красные, но не радостные: ошибка, из-за которой наливные томаты превращаются в потрескавшийся урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.