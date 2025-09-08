Работа на больничном — игра с огнём: когда совместительство может лишить пособия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен, если сотрудник продолжает работать по совместительству и получает за это доход, даже если работа выполняется дистанционно. 

В документах Социального фонда России указано, что если застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности не работает по основной работе, но продолжает трудиться на условиях внутреннего совместительства, оснований для выплаты пособия не будет.

Также уточняется, что освобождение от работы должно действовать на все места работы: если это не так, это может рассматриваться как злоупотребление правом на отдых и дополнительное финансовое стимулирование, пишет РИА Новости.

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
 

