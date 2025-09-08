После долгого ожидания: зарплаты бюджетников проиндексируют

С 1 октября 2025 года для работников, чьи зарплаты финансируются из федерального бюджета, будет реализована индексация на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин от "Единой России".
Под действие документа подпадают следующие категории работников:
1. Сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.
2. Работники федеральных государственных органов, чья оплата труда основана на постановлении правительства № 583 от 2008 года.
3. Гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная служба или аналогичная ей.
Все эти категории объединяет одно — зарплата финансируется непосредственно из федерального бюджета, то есть касается федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций, пишет РИА Новости.
Уточнения
Индексация (экономика) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.
