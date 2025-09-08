Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шерстяные вещи предают первыми: одна ошибка при стирке обернётся катастрофой для гардероба
Усталость тает, энергия прёт: простой эксперимент, который стоит попробовать каждому
Чудовище из джунглей: питон весом 150 кг и длиной почти восемь метров вводит в ужас местных
Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо
Работа на больничном — игра с огнём: когда совместительство может лишить пособия
Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев
Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало
Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых
Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше

После долгого ожидания: зарплаты бюджетников проиндексируют

1:04
Экономика

С 1 октября 2025 года для работников, чьи зарплаты финансируются из федерального бюджета, будет реализована индексация на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин от "Единой России".

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Под действие документа подпадают следующие категории работников:

1. Сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.
2. Работники федеральных государственных органов, чья оплата труда основана на постановлении правительства № 583 от 2008 года.
3. Гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная служба или аналогичная ей.

Все эти категории объединяет одно — зарплата финансируется непосредственно из федерального бюджета, то есть касается федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций, пишет РИА Новости.

Уточнения

Индексация (экономика) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.

Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Последние материалы
Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев
Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало
Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых
Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше
Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений
Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос
Кето и акне: что происходит с лицом при изменении рациона
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
После долгого ожидания: зарплаты бюджетников проиндексируют
Инфляция и курс рубля: ловушка, в которую рискуют попасть миллионы россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.