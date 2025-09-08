Чтобы быть успешным: Краснов озвучил главное условие для предпринимателей

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокуратура не занимается проверкой приватизации по просьбе бизнесменов.
Он посоветовал предпринимателям действовать в рамках закона, чтобы минимизировать риски судебных претензий. Краснов подчеркнул важность честного ведения бизнеса, своевременной выплаты заработной платы и ее индексации, защиты прав работников, а также участия в развитии региона.
Также он добавил, что Генпрокуратура не выдаёт никаких индульгенций, пишет ТАСС.
Уточнения
Индульге́нция (лат. indulgentia от лат. indulgeo — милость, снисходительность) — в католической церкви освобождение от наказания (кары) за грехи.
