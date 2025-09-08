Чтобы быть успешным: Краснов озвучил главное условие для предпринимателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокуратура не занимается проверкой приватизации по просьбе бизнесменов.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Он посоветовал предпринимателям действовать в рамках закона, чтобы минимизировать риски судебных претензий. Краснов подчеркнул важность честного ведения бизнеса, своевременной выплаты заработной платы и ее индексации, защиты прав работников, а также участия в развитии региона. 

Также он добавил, что Генпрокуратура не выдаёт никаких индульгенций, пишет ТАСС.

Уточнения

Индульге́нция (лат. indulgentia от лат. indulgeo — милость, снисходительность) — в католической церкви освобождение от наказания (кары) за грехи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
