Чтобы быть успешным: Краснов озвучил главное условие для предпринимателей

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокуратура не занимается проверкой приватизации по просьбе бизнесменов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Он посоветовал предпринимателям действовать в рамках закона, чтобы минимизировать риски судебных претензий. Краснов подчеркнул важность честного ведения бизнеса, своевременной выплаты заработной платы и ее индексации, защиты прав работников, а также участия в развитии региона.

Также он добавил, что Генпрокуратура не выдаёт никаких индульгенций, пишет ТАСС.

Уточнения

Индульге́нция (лат. indulgentia от лат. indulgeo — милость, снисходительность) — в католической церкви освобождение от наказания (кары) за грехи.

