Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ

Экономика

Банки выступают за сохранение текущих моделей оценки доходов заёмщиков при выдаче потребительских кредитов, а также за использование данных Росстата.

Об этом сообщил Николай Тарасов, директор департамента банковского развития Ассоциации банков России. В августе 2025 года Банк России, по поручению президента, утвердил дорожную карту перехода кредиторов на использование официальных сведений о доходах граждан.

Центробанк ведёт обсуждение с рынком о запрете для банков и микрофинансовых организаций использовать информацию о доходах заемщика из заявления на потребкредит. Статс-секретарь и зампред Банка России Алексей Гузнов отметил, что для расчета долговой нагрузки планируется использовать официальные документы, а не статические модели или неформальные документы от работодателей, пишут "Ведомости".

