Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое упражнение с фитрнес-резинкой, которое делает ягодицы упругими и тренирует баланс
Смертельная закуска: почему именно грибы чаще всего становятся источником ботулизма
Этот напиток отпугивает комаров лучше любого спрея — и он уже есть у вас дома
Простой томатный суп станет деликатесом: один секретный ингредиент и вы не узнаете его вкус
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило

Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ

0:56
Экономика

Банки выступают за сохранение текущих моделей оценки доходов заёмщиков при выдаче потребительских кредитов, а также за использование данных Росстата.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Об этом сообщил Николай Тарасов, директор департамента банковского развития Ассоциации банков России. В августе 2025 года Банк России, по поручению президента, утвердил дорожную карту перехода кредиторов на использование официальных сведений о доходах граждан.

Центробанк ведёт обсуждение с рынком о запрете для банков и микрофинансовых организаций использовать информацию о доходах заемщика из заявления на потребкредит. Статс-секретарь и зампред Банка России Алексей Гузнов отметил, что для расчета долговой нагрузки планируется использовать официальные документы, а не статические модели или неформальные документы от работодателей, пишут "Ведомости".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило
Никакой химии и тысяч за баночку: домашние маски, которые запускают рост волос с первой недели
Передний привод против полного: что выбирают те, кто считает деньги и нервы
Почему дорогие кремы помогают, даже если в них ничего нет: сила самовнушения
Любовь без слов и смс: 13 трогательных способов, которыми собаки благодарят своих хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.