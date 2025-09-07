Удар по депозитам: как цифровой рубль перекроит банковский рынок

Введение цифрового рубля потенциально способно спровоцировать перераспределение средств из банковских депозитов.

Об этом сообщают Известия, ссылаясь на аналитический отчет специалистов из Высшей школы экономики.

Согласно их данным, на начальном этапе увеличение объёма цифрового рубля на 1 миллиард может привести к сокращению депозитной базы малых банков в среднем на 0,8 миллиарда рублей, в то время как для крупных банков этот показатель составит 0,3 миллиарда. Крупные финансовые институты обладают большей устойчивостью к внедрению цифровой валюты в связи с более значительным объёмом активов.

Наиболее подверженными риску оттока средств в цифровой рубль окажутся банки с неустойчивым финансовым положением и высокой долей проблемных кредитов. Это объясняется опасениями клиентов потерять свои сбережения в случае отзыва лицензии у подобных организаций.

Эксперты подчеркивают, что внедрение новой формы валюты будет происходить поэтапно, что позволит банкам адаптировать свои стратегии ведения бизнеса к изменяющимся условиям финансового рынка.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



