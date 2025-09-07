Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный сосед в горшке: юкка дарит экзотику и оставляет шрамы
Лёд тает не от трения: новое открытие перевернуло науку
Строим мост к сердцу кошки: простые шаги, чтобы стать избранным для питомца
Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить
Каймановы острова: тропический оазис для тех, кто готов инвестировать в будущее
Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне
Девять лет любви: Патрик Шварценеггер связал себя узами брака — что известно о его жене
Если не остановить сейчас, завтра будет поздно: вирус из Конго пугает планету — в разы опаснее Эболы
Сельские хозяйства Хорватии дали фору: из почти 9000 штруделей создали 3-километровую сладкую линию

Миллиарды вложены, а результат таков: Hyundai столкнулся с масштабным задержанием рабочих в Джорджии

Экономика

В ходе масштабной операции на заводе Hyundai (штат Джорджия, США), которую охарактеризовали как "крупнейшую в истории", почти 500 рабочих были задержаны, большинство из которых оказались южнокорейцами.

Hyundai
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai

Удар для Hyundai

Эта ситуация стала ударом для компании, которая вложила миллиарды долларов в развитие юга США, помогая превратить регион в важный центр автомобилестроения. На данный момент Hyundai обеспечивает почти 30 000 рабочих мест в США

Известно, что руководство Южной Кореи старается минимизировать последствия инцидента, связанного с соблюдением иммиграционных законов США, пишет Business Insider.

Крупные инвестиции

Ранее Hyundai уже инвестировала серьёзные суммы в рынок США. После августовского саммита в Белом доме Южная Корея объявила об инвестициях в размере 150 миллиардов долларов, часть из которых пойдёт на новые заводы.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить
Каймановы острова: тропический оазис для тех, кто готов инвестировать в будущее
Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне
Миллиарды вложены, а результат таков: Hyundai столкнулся с масштабным задержанием рабочих в Джорджии
Девять лет любви: Патрик Шварценеггер связал себя узами брака — что известно о его жене
Если не остановить сейчас, завтра будет поздно: вирус из Конго пугает планету — в разы опаснее Эболы
Сельские хозяйства Хорватии дали фору: из почти 9000 штруделей создали 3-километровую сладкую линию
Семь тайных знаков, что ваша кошка в депрессии: проверьте питомца, пока не поздно
Россия стала новым домом: что заставило Таисию Повалий срочно покинуть Украину
Веганский корм для собак: диета, которая требует особого внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.