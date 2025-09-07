Миллиарды вложены, а результат таков: Hyundai столкнулся с масштабным задержанием рабочих в Джорджии

В ходе масштабной операции на заводе Hyundai (штат Джорджия, США), которую охарактеризовали как "крупнейшую в истории", почти 500 рабочих были задержаны, большинство из которых оказались южнокорейцами.

Удар для Hyundai

Эта ситуация стала ударом для компании, которая вложила миллиарды долларов в развитие юга США, помогая превратить регион в важный центр автомобилестроения. На данный момент Hyundai обеспечивает почти 30 000 рабочих мест в США

Известно, что руководство Южной Кореи старается минимизировать последствия инцидента, связанного с соблюдением иммиграционных законов США, пишет Business Insider.

Крупные инвестиции

Ранее Hyundai уже инвестировала серьёзные суммы в рынок США. После августовского саммита в Белом доме Южная Корея объявила об инвестициях в размере 150 миллиардов долларов, часть из которых пойдёт на новые заводы.

Уточнения

