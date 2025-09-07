Сельские хозяйства Хорватии дали фору: из почти 9000 штруделей создали 3-километровую сладкую линию

Экономика

Хорватская деревня Яшково снова попала в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря впечатляющей "сладкой линии" из почти 9000 штруделей, которая растянулась более чем на 3 километра.

По словам организаторов, для создания самой длинной вереницы штруделей использовались две тонны муки и три тонны яблок.

"После тщательной проверки и подсчёта могу с радостью сообщить, что приготовлено в общей сложности 8940 штруделей, а, значит, установлен новый мировой рекорд Гиннесса!" — отметила Паулина Сапинска, судья Книги рекордов Гиннесса.

10 лет назад Яшково выстроило 1479-метровую линию из штруделей и стало мировым рекордсменом.

Мэр региона Мартина Фурдек Хайдин подчеркнула, что штрудель — символ местных традиций, и подобные мероприятия способствуют развитию сельских хозяйств, пишет The Guardian.

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).



