Внезапное решение ОПЕК+: 137 тысяч баррелей нефти вернутся на рынок

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возврате на рынок ранее сокращённых объёмов нефти, придерживаясь стратегии, в которой приоритет отдаётся завоеванию доли рынка, а не поддержанию высоких цен.
После онлайн-конференции в воскресенье восемь стран-участниц ОПЕК+ заявили о намерении нарастить добычу в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки, приступив к постепенной отмене ранее введённых добровольных ограничений.
Данное решение является частью более крупного плана по возврату на рынок 1,65 млн баррелей в сутки, который предусматривался к отсрочке до конца следующего года, что вызывает сдержанный оптимизм на рынке.
В воскресенье члены ОПЕК+ заявили, что восстановление добычи может быть частичным или полным, в зависимости от рыночной конъюнктуры, пишет Zero Hedge.
Уточнения
1 нефтяной баррель = 158,988 литра. Международное обозначение: bbls.
