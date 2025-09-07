Индия стучится в дверь Дальнего Востока: что скрывают сырьевые гиганты

Индийские компании проявляют интерес к добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке.
Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани во время Восточного экономического форума.
Он отметил, что после форума надеется увидеть более четкую дорожную карту, которая покажет, как индийские компании смогут участвовать в проектах на Дальнем Востоке, а российские регионы смогут извлечь выгоду из индийских инвестиций и опыта.
X Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и главной его темой стало "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".
Уточнения
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
