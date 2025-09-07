Когда цифры говорят сами за себя: 75 млн рублей для будущего винограда Дагестана

Компания "Дербент Агро" получила 75 миллионов рублей государственной поддержки в 2025 году, а с 2022 года ей выделили в общем 305,1 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org Виноград

Эти средства направлены на уход за молодыми виноградниками, закладку новых и установку шпалеры. В данный момент "Дербент Агро" реализует инвестиционный проект по закладке 331,8 гектара виноградников в селе Джалган Дербентского района Дагестана.

На 7 сентября 2025 года уже заложено 106,8 гектара, а до конца года планируется высадить еще 50 гектаров. Предприятие также ведет работу на поднятом плантаже площадью 90 гектаров. В реализацию проекта было инвестировано 357,9 миллиона рублей, а налоговые отчисления на сегодняшний день составляют более 4,8 миллиона рублей. Согласно данным информационной системы СПАРК, ООО "Дербент Агро" зарегистрировано в 2009 году в Дербенте, а основной вид деятельности компании — выращивание винограда, пишет РБК.

Уточнения

Шпалера (садоводство) — решётка, служащая опорой для растений.



