Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся

Когда цифры говорят сами за себя: 75 млн рублей для будущего винограда Дагестана

1:22
Экономика

Компания "Дербент Агро" получила 75 миллионов рублей государственной поддержки в 2025 году, а с 2022 года ей выделили в общем 305,1 миллиона рублей.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org
Виноград

Эти средства направлены на уход за молодыми виноградниками, закладку новых и установку шпалеры. В данный момент "Дербент Агро" реализует инвестиционный проект по закладке 331,8 гектара виноградников в селе Джалган Дербентского района Дагестана.

На 7 сентября 2025 года уже заложено 106,8 гектара, а до конца года планируется высадить еще 50 гектаров. Предприятие также ведет работу на поднятом плантаже площадью 90 гектаров. В реализацию проекта было инвестировано 357,9 миллиона рублей, а налоговые отчисления на сегодняшний день составляют более 4,8 миллиона рублей. Согласно данным информационной системы СПАРК, ООО "Дербент Агро" зарегистрировано в 2009 году в Дербенте, а основной вид деятельности компании — выращивание винограда, пишет РБК.

Уточнения

Шпалера (садоводство) — решётка, служащая опорой для растений.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк
Опасное прошлое: древнейшее микробное ДНК ворвалось в наш мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.