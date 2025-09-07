Топливный шок: цены на бензин растут, дизель замер — что дальше

По данным Новосибирскстата, в июле этого года индекс потребительских цен на моторное топливо составил 101,2% по сравнению с июнем.
Цены на различные марки бензина увеличились:
А вот цены на газовое (27,90 руб.) и дизельное топливо (74,48 руб.) остались на прежнем уровне. Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман сообщил РБК Новосибирск, что ближайшие месяц-полтора ситуация на внутреннем рынке бензина может оставаться напряженной из-за высокого спроса и снижения производства бензина, вызванного атаками на НПЗ.
По мнению Кауфмана, кризис может закончиться либо с окончанием сезона высокого спроса в конце сентября, либо в случае быстрого ремонта НПЗ. Также возможным улучшением ситуации мог бы стать рост импорта, например, из Белоруссии.
Уточнения
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
