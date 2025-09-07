Топливный шок: цены на бензин растут, дизель замер — что дальше

По данным Новосибирскстата, в июле этого года индекс потребительских цен на моторное топливо составил 101,2% по сравнению с июнем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Цены на различные марки бензина увеличились:

АИ-92 подорожал на 1,4% и стоит 56,47 руб.;

АИ-95 вырос на 1,2%, цена — 60,41 руб.;

АИ-98 и выше поднялись на 0,2%, достигнув 79,84 руб.

А вот цены на газовое (27,90 руб.) и дизельное топливо (74,48 руб.) остались на прежнем уровне. Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман сообщил РБК Новосибирск, что ближайшие месяц-полтора ситуация на внутреннем рынке бензина может оставаться напряженной из-за высокого спроса и снижения производства бензина, вызванного атаками на НПЗ.

По мнению Кауфмана, кризис может закончиться либо с окончанием сезона высокого спроса в конце сентября, либо в случае быстрого ремонта НПЗ. Также возможным улучшением ситуации мог бы стать рост импорта, например, из Белоруссии.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



