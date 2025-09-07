410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома", подтвердил, что проект поставок газа в Китай "Сила Сибири 2" фактически уже находится в процессе реализации.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Одним из ключевых участков этого газотранспортного коридора станет 410-километровый отрезок от компрессорной станции "Аганская" в Ханты-Мансийском автономном округе до компрессорной станции "Вертикос" в Томской области. Этот участок не только обеспечит магистральную прокачку газа, но и увеличит поставки для потребителей в Сибирском федеральном округе, сообщает "Интерфакс".

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



