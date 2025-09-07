Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький побег превращается в зелёный щит: секрет розмарина раскрыт
Сладкий яд для мозга: как 7 популярных подсластителей ускоряют его старение
15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной
Забудьте про отбеливатель: плесень уходит навсегда после этих трёх ингредиентов
Топливный шок: цены на бензин растут, дизель замер — что дальше
Положение рук за рулём раскрывает стиль вождения лучше скорости: хват, который снижает усталость, но повышает риск аварии
3-я улица Строителей — вымысел: где на самом деле жили главные герои Иронии судьбы
Сумка вносит хаос или порядок: решающее правило осеннего стиля
Собаки задыхаются, кровоточат и умирают: опасность, о которой забывают хозяева

410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход

0:38
Экономика

Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома", подтвердил, что проект поставок газа в Китай "Сила Сибири 2" фактически уже находится в процессе реализации. 

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Одним из ключевых участков этого газотранспортного коридора станет 410-километровый отрезок от компрессорной станции "Аганская" в Ханты-Мансийском автономном округе до компрессорной станции "Вертикос" в Томской области. Этот участок не только обеспечит магистральную прокачку газа, но и увеличит поставки для потребителей в Сибирском федеральном округе, сообщает "Интерфакс".

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Этот соус удивляет сочетанием нежности и яркого вкуса даже искушённых сладкоежек
Ошибка на старте пробежки, из-за которой даже короткая дистанция может обернуться травмой
Уборка без химии: два простых ингредиента меняют правила игры
410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.