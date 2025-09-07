Заморозка торговли: как один закон может перевернуть отношения Бразилии и США

Бразильские компании из ряда ключевых отраслей рассматривают самый жёсткий вариант развития событий: от 12 до 15 месяцев без экспорта в США. Причина — повышение тарифов Вашингтоном до 50% на значительную часть бразильской продукции.

На фоне напряжённости правительство президента Лулы обсуждает возможность впервые применить недавно принятую Закон о Экономической Взаимности, который открывает путь к зеркальным ответным мерам.

Давление на торговлю и поиск выхода

По данным Минэкономики, в 2024 году США занимали около 12% всего объёма бразильских экспортных поставок. Особенно уязвимыми оказались производители:

мяса и морепродуктов,

текстиля и обуви,

кофе и фруктов.

Именно эти сектора оценивают миллиардные убытки уже во втором полугодии 2025-го.

Для них остаётся два пути: либо на время отказаться от поставок, либо добиваться включения в список исключений. Так, часть продукции, например самолёты и важные промышленные материалы, изначально не попали под новые тарифы.

Миссия бизнеса в Вашингтоне

С середины августа представители отраслей и руководство CNI ведут переговоры в США, пытаясь снизить ущерб от пошлин.

Чтобы усилить позиции, CNI привлекла лоббистскую фирму Ballard Partners, известную связями её руководителя Брайана Балларда с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Позиция Бразилии на слушаниях USTR

3 сентября 2025 года в Вашингтоне прошла публичная слушание в рамках расследования по Секции 301 Закона о торговле США 1974 года.

В центре внимания — шесть направлений, включая торговлю цифровыми услугами, этанол, права на интеллектуальную собственность и экологические вопросы.

По его словам, американские компании наоборот выигрывают от ряда бразильских мер, и спорные вопросы стоит решать техническим диалогом.

Закон о Экономической Взаимности

Правительство уже передало запрос от МИДа в Camex, у которой есть 30 дней, чтобы вынести заключение по применению закона. Несмотря на формальную готовность к жёсткому ответу, официальная линия Лулы и экономической команды остаётся более мягкой: приоритет — переговоры и поддержка национальных производителей.

Новые точки соприкосновения

В параллель с тарифными переговорами обсуждается и тема сотрудничества в энергетике.

Возможное партнёрство в сфере биотоплива и устойчивой авиации может смягчить конфронтацию и открыть новые экономические перспективы.

Итоги

Ситуация вокруг пошлин обострила давние дисбалансы: торговое сальдо в пользу США фиксируется ещё с 2009 года. Сейчас же риск полного замораживания экспорта на год и более становится реальным.

Если стороны не достигнут компромисса, бразильские компании будут вынуждены переориентировать поставки на другие рынки, а внутренний рынок столкнётся с ростом цен и сокращением рабочих мест.

Уточнения

