Рынок балансирует на тонкой грани: рост добычи нефти ОПЕК+ может обернуться шоком

Мировой нефтяной рынок снова получает сигнал: крупнейшие страны ОПЕК+ решили увеличить добычу. Причина — уверенность в стабильности экономики и низкие запасы "черного золота".
На встрече ведущих участников ОПЕК+ прозвучало ключевое заявление:
"В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч б/с по сравнению с 1,65 млн б/с, объявленными в апреле 2023 года", — отметили в ОПЕК.
Решение затронет сразу несколько стран. Основные показатели:
Теперь квоты добычи выглядят так:
Таким образом, ОПЕК+ демонстрирует уверенность в рынке и продолжает управлять балансом спроса и предложения. Решение "восьмёрки" станет важным сигналом для нефтяной отрасли и может повлиять на ценовую динамику в ближайшие месяцы.
Уточнения
Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.
