Рынок балансирует на тонкой грани: рост добычи нефти ОПЕК+ может обернуться шоком

Мировой нефтяной рынок снова получает сигнал: крупнейшие страны ОПЕК+ решили увеличить добычу. Причина — уверенность в стабильности экономики и низкие запасы "черного золота".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча нефти

Решение "восьмёрки"

На встрече ведущих участников ОПЕК+ прозвучало ключевое заявление:

"В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч б/с по сравнению с 1,65 млн б/с, объявленными в апреле 2023 года", — отметили в ОПЕК.

Как распределятся новые объёмы

Решение затронет сразу несколько стран. Основные показатели:

Россия и Саудовская Аравия — прирост по 42 тыс. баррелей в сутки каждая.

Ирак — плюс 17 тыс. б/с.

ОАЭ — +12 тыс. б/с.

Кувейт — +11 тыс. б/с.

Казахстан — +6 тыс. б/с.

Алжир — +4 тыс. б/с.

Оман — +3 тыс. б/с.

Новые квоты стран

Теперь квоты добычи выглядят так:

Россия — 9,491 млн б/с

Саудовская Аравия — 10,02 млн б/с

Ирак — 4,237 млн б/с

Кувейт — 2,559 млн б/с

ОАЭ — 3,387 млн б/с

Казахстан — 1,556 млн б/с

Оман — 804 тыс. б/с

Алжир — 963 тыс. б/с

Итог

Таким образом, ОПЕК+ демонстрирует уверенность в рынке и продолжает управлять балансом спроса и предложения. Решение "восьмёрки" станет важным сигналом для нефтяной отрасли и может повлиять на ценовую динамику в ближайшие месяцы.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

