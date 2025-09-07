50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:43
Экономика

На недавнем ВЭФ Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, поделился интересными наблюдениями о валютной ситуации.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Он отметил, что рубль занимает значительную часть международных платежей, но юани становятся всё более востребованными, их доля в международных расчётах увеличивается. Спрос на воны на рынке пока не наблюдается — стоит отметить, что это скорее локальная валюта, а для расчетов используются более общепризнанные международные валюты. 

Важно подчеркнуть, что рубль по-прежнему имеет высокую популярность для расчётов, и его доля в международных платежах больше, чем у юаней, пишет "ЪFM". 

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
