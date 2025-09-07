50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах

На недавнем ВЭФ Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, поделился интересными наблюдениями о валютной ситуации.
Он отметил, что рубль занимает значительную часть международных платежей, но юани становятся всё более востребованными, их доля в международных расчётах увеличивается. Спрос на воны на рынке пока не наблюдается — стоит отметить, что это скорее локальная валюта, а для расчетов используются более общепризнанные международные валюты.
Важно подчеркнуть, что рубль по-прежнему имеет высокую популярность для расчётов, и его доля в международных платежах больше, чем у юаней, пишет "ЪFM".
