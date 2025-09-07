Возраст имеет значение: Минтранс объявляет войну старым кораблям

По результатам встречи, Министерство транспорта (Минтранс) должно разработать предложения для поэтапного запрета на допуска в морские порты России кораблей, как российских, так и иностранных, возрастом более 40 лет.

Минтранс должен представить свои рекомендации по изменению нормативно-правовой базы до конца декабря. Ожидается, что окончательный срок запрета вступит в силу с 1 января 2030 года, как сообщает Fishnews.

Кроме того, первый вице-премьер поручил Минтрансу совместно с Минпромторгом, Минэнерго и Минсельхозом, а также другими заинтересованными организациями, подготовить программу замещения старого флота до 2035 года.

