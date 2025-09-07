Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%

По данным аналитиков сервиса "Суточно.ру", аренда жилья на российских приморских курортах в сентябре продемонстрировала значительный рост, достигнув 50% по сравнению с прошлогодними показателями.

Наиболее заметный скачок произошёл в Крыму, о чём сообщили ТАСС представители сервиса. Аналитики отмечают возросшую популярность отдыха на море в бархатный сезон среди россиян. В частности, спрос на аренду недвижимости в сентябре текущего года увеличился на 15-50% в зависимости от направления, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Подчёркивается, что наибольший подъём интереса наблюдался в Крыму, где прирост составил 50% за год. Курорты Азовского моря показали увеличение спроса на 30%, Каспийского моря — на 20%, а Балтийского моря — на 15%.

