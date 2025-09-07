Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В ожидании разумного голоса: Норвегии дали месяц на исправление ошибки

На полях Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков поделился информацией о надеждах ведомства на то, что Норвегия отменит введенные ограничения в отношении российских промысловых судов.

рыболовное судно
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
рыболовное судно

Шестаков отметил, что стороны договорились о повторной встрече через месяц, выразив при этом оптимизм, что разум возобладает, и норвежская сторона либо снимет санкции, либо найдет способ избежать дискриминации двух российских компаний.

Ранее руководитель Росрыболовства предупреждал, что если Норвегия в течение месяца не пересмотрит свою позицию, Россия закроет свою экономическую зону для норвежских рыболовных судов. 

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
