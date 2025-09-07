Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Седьмого сентября восемь государств ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, проведут онлайн-конференцию, на которой будет определен план нефтедобычи на октябрь.

Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Станки-качалки для нефтедобычи

За день до этого агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Саудовская Аравия настаивает на более быстром увеличении объёмов добычи нефти членами ОПЕК+ с целью возвращения утраченных рыночных позиций.

"Восьмерка" ОПЕК+ обсудит дальнейшую судьбу ограничений по добыче нефти в размере 1,65 млн баррелей в сутки, действующих до конца 2026 года, пишет ТАСС.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

