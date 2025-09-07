Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе

Седьмого сентября восемь государств ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, проведут онлайн-конференцию, на которой будет определен план нефтедобычи на октябрь.
За день до этого агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Саудовская Аравия настаивает на более быстром увеличении объёмов добычи нефти членами ОПЕК+ с целью возвращения утраченных рыночных позиций.
"Восьмерка" ОПЕК+ обсудит дальнейшую судьбу ограничений по добыче нефти в размере 1,65 млн баррелей в сутки, действующих до конца 2026 года, пишет ТАСС.
Уточнения
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.
